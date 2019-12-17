الرئاسات الثلاث بإقليم كردستان تبحث قانوني الانتخابات والمفوضية

2019/12/17 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، مستجدات الأوضاع السياسية في الإقليم والعراق بشكل عام، ومخاطر عودة ظهور الإرهاب.

وثمنت الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها الدوري الثاني، دور الوفود التي شاركت في المفاوضات، التي اسفرت عن الاتفاق بين حكومتي بغداد واربيل ، بشأن موازنة عام الفين وعشرين، ودور رئاسة الإقليم في خطوات تشكيل التحالف الكردستاني، مؤكدة أهمية وحدة الصف للقوى والأطراف السياسية الكردستانية، لمواجهة الأوضاع الراهنة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

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