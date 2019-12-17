2019/12/17 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارَكَ وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في اجتماع ضمَّ كلاً من وزير خارجيَّة الأردن أيمن الصفديّ، ووزير خارجيّة لبنان جبران باسيل، ووزير خارجيّة تركيا جاويش أوغلو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع رباعيّ يضمّ وزراء خارجيّة العراق والأردن وتركيا ولبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع رباعيّ يضمّ وزراء خارجيّة العراق والأردن وتركيا ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).