وزراء خارجية العراق ولبنان وتركيا والاردن يبحثون أزمة اللاجئين السوريين

2019/12/17 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شارَكَ وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في اجتماع ضمَّ كلاً من وزير خارجيَّة الأردن أيمن الصفديّ، ووزير خارجيّة لبنان جبران باسيل، ووزير خارجيّة تركيا جاويش أوغلو.

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