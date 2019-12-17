فلامينغو البرازيلي الى نهائي مونديال الاندية بفوزه على الهلال السعودي

2019/12/17 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قلب فلامنجو تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز عريض 3 / 1 في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي غداً الأربعاء.

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