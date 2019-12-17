"البناء" العراقي يرشح رسميا قصي السهيل لرئاسة الحكومة

2019/12/17 | 22:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر برلماني عراقي، الثلاثاء، بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة....

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