أبرز ماجاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

2019/12/17 | 22:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- •الحكومة الحالية حكومة تصريف امور يومية، لكنها حكومة ولايتصور احد انها لاتتمتع بصلاحيات ولاتقوم بأعمال، وانما عرفنا مهامها بان لاتستحدث امرا جديدا يكون عقبة امام برنامج الحكومة المقبلة.•نحن فرحون […]

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