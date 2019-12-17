تحالف البناء يعقد اجتماعاً للتداول بشأن طرح قصي السهيل مرشحا لرئاسة الوزراء

2019/12/17 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بعقد تحالف البناء اجتماعاً للتداول بشأن طرح قصي السهيل مرشحاً لرئاسة ال...





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