عبد الله الحريف - حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب

2019/12/17 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_الحريف لم يتوفر المغرب على نموذج تنموي حقيقي، إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم التي أجهضت في المهد.وضلت الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاضعة لمصالح الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن.ولهذا السبب، فإن ما يسمى ب”النموذج التنموي” يخدم، بالأساس، مصالح هذا......

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