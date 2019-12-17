أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : غنى ، الغنى ، أغنى يُغنى

2019/12/17 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : (غنى ) ( الغنى ) إسم لله جل وعلا الله جل وعلا هو ( الصمد ) أى المستغنى عن غيره والذى يفتقر اليه ويحتاج اليه غيره.وبينما جاء إسم ( الصمد ) مرة واحدة فى القرآن الكريم فقد تكرّر إسم ( غنى / الغنى ) لرب العزة جل وعلا فى سياقات مختلفة ، نتتبعها كالآتى : 1 ـ عن معنى الصمد يقول جل وعلا :1 / 1 : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنِيُّ ا......

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