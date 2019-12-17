2019/12/17 | 23:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلالة “عبد المهدي” الأخيرة واسطوانة “الشلب” ونسيانه “الحنطة”!! ومنجزات لا تغني ولا تسمن! سالم لطيف إطلالة “عبد المهدي” الأخيرة هذا المساء (17/12/2019) واسطوانة المنجز “الكبير” “الشلب” ونسى الإنجاز الآخر وهو […]

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