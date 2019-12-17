بدر: مانسب للعامري من تصريحات بشأن المتظاهرين لا صحة لها

2019/12/17 | 23:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفى المكتب الاعلامي لمنظمة بدر، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من تصريح نسب الى الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح، هادي

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