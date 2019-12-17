المرور تنوه الى قطع طريق مهم في الكرادة غدا الاربعاء

2019/12/17 | 23:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إلى قطع طريق مهم في منطقة الكرادة وسط بغداد غدا الاربعاء.

وذكر بيان للمديرية حصلت عليه "العهد

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