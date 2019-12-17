نائب: اغلب الاسماء المتداولة لرئاسة الوزراء غير رسمية

2019/12/17 | 23:17 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اكد النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، الثلاثاء، ان اغلب الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة المقبلة هي غير رسمية، محذرا من انهيار الدولة في حال استمرار...

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