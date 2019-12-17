2019/12/17 | 23:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تفريق تظاهرات جديدة في الوثبة وتسجيل اصابات وحالات اختناق بقنابل الغاز مساء الثلاثاء بين المتظاهرين العزل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. ماحدث بساحة الوثبة مساء الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. ماحدث بساحة الوثبة مساء الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).