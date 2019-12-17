بالفيديو .... بعد عبوره منفذ زرباطية ..رتل الدبابات الايرانية يتجه الى بغداد

2019/12/17 | 23:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول نشطاء على مواقع التواصل،مقطع فيديو يظهر رتل الدبابات الايرانية التي دخلت عبر منفذ زرباطية وهو يتجه الى بغداد. ولم يتسنى بعد لكلكامش برس ، التحقق من الفيديو ،الذي لاقى انتشارا واسعا لدى الناشطين.

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