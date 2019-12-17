السامرائي لـ(دجلة): الشعب اصبح يرفض الهيمنة والتدخلات الايرانية

2019/12/17 | 23:17 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقل أيهم السامرائي ،اليوم الثلاثاء، ان الشعب اصبح يرفض الهيمنة والتدخلات الايرانية.وكشف السامرائي في حديثه لدجلة، ان الرئاسات الثلاث عُينت بمكالمة...

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