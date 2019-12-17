احلام الهلال تحطمت امام فلامنجو

2019/12/17 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب فلامنجو تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز عريض 3 / 1 في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي غداً الأربعاء.

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