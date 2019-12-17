شرطة كربلاء توجه رسالة الى المتظاهرين: لن نتخلى عنكم

2019/12/17 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الثلاثاء، أنها ستقف صفا واحدا مع المتظاهرين السلميين حتى تحقيق مطالبهم.

وقالت القيادة في بيان، "سنقف صفا واحدا مع المتظاهرين السلميين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة".

وأضافت، "واجبنا توفير الحماية التامة لهم ولن نتخلى عن ابناء مدينتنا الحبيبة كربلاء مهما كلف الامر".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (17 كانون الأول، 2019) عن تفاصيل أحداث أبي صيدا الأمنية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدنيا قُتِلَ وأُصيب نجله بجروح، اثر انفجار عبوة ناسفة

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، عن وضع وزارة الدفاع خارطة طريق لابعاد الخطر في المناطق الساخنة بمحافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "وزارة ا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان مدنيا قتل بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مدنيا قتل في اطراف ناحية ابي صيدا (25كم شمال شرق بعقوبة) بانفجار عبوة ناسفة كانت

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