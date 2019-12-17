2019/12/17 | 23:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، بممثلي وسائل الإعلام الأحنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.وجاءت أبرز رسائل الرئيس، كالآتي: – موقف مصر واضح من اتفاقية تركيا وحكومة فايز السراج، رئيس ما يعرف بـ”حكومة الوفاق الليبية” – حريصون على التوصل لاتفاق مع حلفائنا اليونانيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز تصريحات السيسي خلال لقاءه بالإعلام الأجنبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز تصريحات السيسي خلال لقاءه بالإعلام الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).