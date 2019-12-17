2019/12/17 | 23:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية للانتصار على داعش الارهابي زار السيد رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، الحاج ابو مهدي المهندس مجمع الرسول الاعظم(ص) التأهيلي لتفقد جرحى الحشد الشعبي و القوات الامنية من ذوي الاصابات البليغة سيما اصابات الحبل الشوكي و اطلع على الخدمات التي يقدمها المجمع بكافة اقسامه التاهيلية في الجوانب الصحية و النفسية و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس أركان هيئة الحشد ابو مهدي المهندس يزور مجمع الرسول الاعظم (ص) لتفقد جرحى الحشد الشعبي و الجيش العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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