2019/12/17 | 23:40 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء المقدسة: سنقف صفاً واحداً مع المتظاهرين السلميين حتى تحقيق مطالبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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