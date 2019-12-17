العلوي: عصابات الجوكر تعمل على حرف التظاهرات السلمية

2019/12/17 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

اكد المسؤول الثقافي لحركة عصائب اهل الحق، السيد، سلام العلوي، هنالك عملية حرف للتظاهرات بدعم غربي وعربي.

وقال العلوي لـ"العهد"، ان "عصابات الجوكر

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