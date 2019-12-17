تعرف على قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

2019/12/17 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة،

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