2019/12/17 | 23:48 - المصدر: الغد برس

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مقتل احد عناصر الحشد الشعبي بهجوم مسلح ضمن القرية النفطية التابعة

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مقتل احد عناصر الحشد الشعبي بهجوم مسلح ضمن القرية النفطية التابعة لمنطقة جسر ديالى

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