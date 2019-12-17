ذي قار تفكر بإعادة 5 مليارات إلى بغداد والسبب

2019/12/17 | 23:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر حكومي مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن ذي قار تفكر بإعادة 5 مليارات دينار عراقي إلى الحكومة المركزية في بغداد.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " قسم قروض العاطلين عن العمل التابع للرعاية الاجتماعية في المحافظة يفكر بإعادة 5 مليارات دينار عراقي إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بسبب إغلاق القسم من قبل المتظاهرين ".

واضاف، أن " القرار يأتي مع نهاية السنة المالية وعدم وجود متقدمين للحصول على قروض نتيجة الأوضاع الحالية في ذي قار ".

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