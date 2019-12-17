عبد المهدي : إشارات مهمة في استقبال المرجع الأعلى لجرحى القوات المسلحة

2019/12/17 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إن استقبال المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني لجرحى القوات المسلحة فيه إشارات مهمة لطبيعة الأحداث التي حصلت في العراق.

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