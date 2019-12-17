الحكمة النيابية : ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة

2019/12/17 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الحكمه النيابية عدم تقديم اي مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

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