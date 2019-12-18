البرلمان يعقد جلسة الاربعاء للتصويت على قانون الانتخابات

2019/12/18 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء 17 كانون الاول 2019، جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد الاربعاء.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "جلسة يوم غد الاربعاء التي ستعقد في الساعة 4 عصرا ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب".

وأضافت أن "الجلسة تتضمن ايضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتظررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية".

وكانت رئاسة البرلمان أجلت، الأربعاء الماضي، انعقاد جلستها لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه.

بغداد اليوم - بغداد

حملت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء 17 كانون الاول 2019، الحكومة مسؤولية التأخير في التعامل مع ملف اغتيال واختطاف الناشطين والقوات الأمنية.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة ال

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بعقد تحالف البناء اجتماعاً للتداول بشأن طرح قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر في حديث لـ"العهد"، إن "تحالف البناء عقد اجتماعاً بحضور قيادات الفتح ودولة القانون، ووزير التع

بغداد اليوم - بغداد

دعت القيادي في حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الثلاثاء، لتشكيل جبهة سياسية "عريضة" في ‎العراق واقلیم ‎كردستان.

وقالت عبد الواحد في تغريدة له على تويتر، "‏أدعو إلى تشكيل جبهة سياسية عريضة ف

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