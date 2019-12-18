من 50 مادة.. البرلمان يحدد الأربعاء موعداً للتصويت على قانون الانتخابات

2019/12/18 | 00:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب، تحديد جلسته المؤمل انعقادها يوم غد الأربعاء موعداً للتصويت على قانون الانتخابات، فيما لم يعلن رسمياً حسن الجدل بشأن المادة 15 من القانون والتي عثرت اكماله لأكثر من اسبوعين.وطبقاً لجدول أعمال جلسة البرلمان التي نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، فان” البرلمان سيصوت على قانون الانتخابات المكون من 50 مادة، قال نواب في […]

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