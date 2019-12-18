حسن أحراث - المسيرة الوطنية الحقوقية: يتم وهزال...

2019/12/18 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث صعب أن تجد ما يثلج الصدر في مشهدنا السياسي، غير التضحيات المتواصلة لبنات وأبناء شعبنا على طول وعرض خريطة البلد.وهذه التضحيات (انتفاضات شعبية مزعجة ومسيرات وإضرابات...)، كثيرا ما تكون بعيدة عن مخالب القوى السياسية المحترفة وعن الأضواء أيضا.إنها نضالات وتضحيات ليست دائما عفوية، فأثر وتأثير المناضلين حاضران في مضامينها، أكثر مما هو بارز على واجهتها.ومعاناة المعتقلين السياسيين بمختلف سجون الذل والع......

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