شرطة كربلاء تخاطب المتظاهرين: لن نتخلى عنكم وعن حمايتكم

2019/12/18 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

أكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، أنها "ستقف صفا واحدا مع المتظاهرين السلميين حتى تحقيق مطالبهم".

وذكر القيادة في بيان حصلت عليه "العهد

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