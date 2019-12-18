مصدر: مجهولون يغتالون احد افراد الحشد الشعبي غربي العاصمة

2019/12/18 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن "عنصرا بالحشد الشعبي اغتيل على بنيران مسلحين غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "مسلحين مجهولين

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