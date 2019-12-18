بالصور.. {الجدة} حالة نادرة تصيب طفلة ذات عامين

2019/12/18 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ولدت طفلة في بريطانيا تعاني من اضطراب وراثي نادر تجعلها تبدو أكبر سنا مما هي عليه، وهي الشخص الوحيد في العالم الذي يعاني من هذه الحالة.

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