شرطة كربلاء تصدر بيانا بشان المتظاهرين

2019/12/18 | 00:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، أنها ستقف "صفاً واحداً" مع المتظاهرين السلميين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة....

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