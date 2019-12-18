الصناعة.. تصاعد في إنتاج السمنت المحلي

2019/12/18 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق طفرة في إنتاج وتسويق السمنت العادي، في الاثناء ذاتها كشفت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات عن قيام كوادرها الهندسية والفنية في مصنع الأبدان والمعدات التخصصية التابع لها بتصنيع وتجميع (7) آليات قلاب نوع ايسوزو لصالح محافظة الديوانية وفق العقد المبرم بين الطرفين.

مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي قال: أن "نسبة التطور في مبيعات المعمل لشهر تشرين الاول الماضي وصلت الى 129 بالمئة وبإنتاج بلغ (15574) طن من السمنت العادي"، لافتا الى أن كميات الإنتاج والمبيعات في معمل سمنت النجف الأشرف للفترة من 1/ 1/ 2019 لغاية 30/ 11/ 2019 بلغت (161945 ) طن وبنسبة تطور 80 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام

الماضي".

تصاعد الإنتاج

بين أن "تحقيق التطور وتصاعد الإنتاج والمبيعات جاء نتيجة السياسة السعرية والتسويقية التي أعدتها الشركة لجميع معاملها والتي تتمحور حول زيادة الإنتاج والمبيعات مع تقليل الكلف الإنتاجية من خلال أعمال الصيانة والتأهيل المستمرة في جميع مفاصل العمل"، موضحا ان الشركة اتبعت سياسة سعرية موحدة في جميع معاملها وتطرح منتجاتها من السمنت في تلك المعامل بأسعار تنافسية حيث حدد سعر (٦٨) ألف دينار للطن المكيس

العادي.



واضاف الخفاجي ان "ما تحققه الشركة من ديمومة وتصاعد الإنتاج والمبيعات يأتي بهدف الالتزام والحفاظ على قرار منع استيراد السمنت الذي أوقف استنزاف ملايين الدولارات كانت تهدر في استيراد السمنت من دول الجوار مع الحفاظ على سلامة مستقبل البناء ودعم حركة البناء والإعمار بأنسب وأجود أنواع السمنت".

مصنع الأبدان

كشفت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات عن قيام كوادرها الهندسية والفنية في مصنع الأبدان والمعدات التخصصية التابع لها بتصنيع وتجميع (7) آليات قلاب نوع ايسوزو لصالح محافظة الديوانية وفق العقد المبرم بين

الطرفين.

طاقات هندسية

بين مدير عام الشركة الدكتور المهندس مظهر التميمي في تصريح صحفي ان "عملية تصنيع الآليات جرت داخل الشركة وبأيادي هندسية وفنية عراقية ماهرة ولحامين بارزين حيث تمتلك الشركة طاقات هندسية وفنية متميزة وتحتوي على خطوط إنتاجية ومعامل متطورة تستطيع من خلالها أن تضاهي الشركات العالمية المتخصصة بصناعة

السيارات".

واكد ان "لدى الشركة القدرة على تجهيز جميع مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وتلبية احتياجاتهم من المعدات والآليات وبمواصفات عالمية ومجهزة بجميع شروط المتانة

والأمان".

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