توفيق أبو شومر - المخدرات أفضل من المتفجرات!!

2019/12/18 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر إليكم هذه اللقطة الحزينة من صحيفة إسرائيلية: "أصبحت المخدرات في معظم أحياء القدس وباءً وكارثةً وطنية، تُباعُ المخدرات في الشوارع، في وضح النهار، ظهر نوعٌ جديدٌ رخيص الثمن، اسمه، نايس غاي، تُباعُ الجرعةُ الواحدة بأقل من عشرة شواقل لطلاب المدارس غير البالغين.ألقى بعضُ المروجين في ساحة إحدى المدارس اثنتين وسبعين عبوة مخدرة، لغرض نشر الإدمان، يشعر آباءُ الطلاب بالرعب، وهم ينتظرون عودة أبنائهم من ا......

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