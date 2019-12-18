بالصور.. طفلة تصاب بمرض وراثي اسمه العلمي

2019/12/18 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

ولدت طفلة في بريطانيا تعاني من اضطراب وراثي نادر تجعلها تبدو أكبر سنا مما هي عليه، وهي الشخص الوحيد في العالم الذي

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