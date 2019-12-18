شرطة المثنى تحبط هجوما ارهابيا استهدف تظاهرات السماوة

2019/12/18 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - المثنى

احبطت شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، هجوماً مسلحاً على المتظاهرين في السماوة.

وذكر اعلام الشرطة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه، ان" مديرية

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