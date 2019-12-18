مصدر أمريكي:الفصائل الموالية لإيران في العراق أكثر خطورة على جنودنا من داعش

2019/12/18 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭”‬‭ ‬لوقف‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تنسبها‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ ‬لها‭.‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬مارك‭ ‬اسبر‭ ‬أنه‭ ‬عبر‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬المستقيل‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬عن‭ ‬‭”‬قلقه‭ ‬مما‭ ‬يبدو‭ […]

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