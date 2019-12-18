جونسون يسعى لمنع تمديد الفترة الانتقالية لبريكست إلى ما بعد 2020

2019/12/18 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ يسعى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬تمرير‭ ‬قانون‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬تخطي‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬لبريكست‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬للمكاسب‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منذ‭ ‬اعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الحكومة‭.‬وكان‭ ‬جونسون‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بغالبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تعهّده‭ […]

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