رئيس نواب حفتر يطالب المبعوث الأممي بإبعاد السراج ومحافظ البنك المركزي

2019/12/18 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ استقبل‭ ‬المستشار‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬بمقر‭ ‬اقامته‭ ‬بالقاهرة‭ ‬غسان‭ ‬سلامه‭ ‬المبعوث‭ ‬الاممى‭ ‬للسلام‭ ‬الى‭ ‬ليبيا،و‭ ‬اكد‭ ‬عقيلة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬ابلغ‭ ‬المبعوث‭ ‬الاممى‭ ‬ضرورة‭ ‬ابعاد‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬لانه‭ ‬اصبح‭ ‬فاقد‭ ‬الشرعية‭ ‬طبقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬ولايحق‭ ‬له‭ ‬ابرام‭ ‬اى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لم‭ ‬يجدد‭ ‬الثقةلا‭ ‬فى‭ […]

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