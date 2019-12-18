مجلس الوزراء يقر توصيات بشأن التسهيل الجمركي والطاقة

2019/12/18 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وبين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات، بينما أقر المجلس عدة توصيات بشأن الطاقة والتسهيل الجمركي وأصدر قرارات أخرى.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتاح الجلسة ان "الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وإنتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من القضايا وأصدر عدة قرارات، منها: "الموافقة على إقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الأمر الديواني المرقم (57) لسنة 2019 لغرض تسهيل الإخراج الجمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد.

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