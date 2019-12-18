إدراج منحة التلاميذ في موازنة 2020

2019/12/18 | 01:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة ُالتربيةِ في مجلسِ النواب عن سعيها لإدراج منحة التلاميذ في موازنة 2020.

وأوضحَ عضو اللجنة عباس الزاملي، في حديث لـ"الصباح"، ان قانون منحة التلاميذ والطلبة الذي اقر منذ عام 2014 لم يفعل لغاية الان، مبيناً ان الاجتماع الذي عقد مع وزيرة التربية الدكتورة سهى العلي بيك والمسؤولين في الوزارة نوقش فيه تطبيق القانون خلال هذا العام ليشمل التلاميذ فقط، في محاولة لتحفيزهم على الاستمرار بالدوام واعانة المتعففين والفقراء لاكمال مشوارهم الدراسي.

وأضاف الزاملي ان اللجنة اكدت سعيها لادراج هذه المنحة البالغة 30 ألف دينار لكل تلميذ ضمن موازنة 2020، على ان تسلم المنحة للتلميذ حصراً وليس لوالديه لتكون حافزاً له على اكمال دراسته، لافتاً إلى أن المنحة ستتوقف عن التلميذ في حال رسوبه او بلوغ عدد ايام غيابه خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي أو في حال فصله من المدرسة. وأشار الزاملي إلى أن وزارة التربية ملزمة باعتماد تقنيات حديثة لتوزيع هذه المنحة بين الطلبة كأن تكون وفق البطاقة الذكية، منوها بأن هذه المنحة ستقلل نسبة خط الفقر في العراق الى نحو ثلاث درجات عن معدله.



وكانت لجنة التربية في مجلس النواب قد اتفقت مع وزارة المالية عام 2014 على تخصيص 426 مليار دينار لمنحة التلاميذ، لأشهر تشرين الاول، وتشرين الثاني، وكانون الاول.

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