تعرف على تشكيلة نادي برشلونة في كلاسيكو

2019/12/18 | 01:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة البلوجرانا لمواجهة نادي ريال مدريد في الكلاسيكو.وسيحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، بملعب “كامب نو”، بمنافسات الليجا.وتؤكد التقارير الاولية الى ان المدير الفني لنادي برشلونة قرر استبعاد موسى واجي، جونيور فيربو، توديبو من المباراة .وستضم قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد: تير شتيجن، […]

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