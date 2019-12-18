2019/12/18 | 01:20 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط يواصل الصعود فوق 65 دولارا للبرميل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يواصل الصعود فوق 65 دولارا للبرميل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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