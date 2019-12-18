ارتفاع اسعار النفط وارتياح المستثمرين للمشروع التجاري بين الصين وامريكا

2019/12/18 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاربعاء، مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين

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