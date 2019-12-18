برشلونة تعترف بانخفاض مبيعات تذاكر الكلاسيكو بسبب التهديد الامني

2019/12/18 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

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قال جوسيب فيفس المتحدث باسم برشلونة، اليوم الاربعاء، إن "شرطة كتالونيا قادرة على تأمين الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وأنه لا يوجد تنسيق

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