الصدر‭ ‬يقطع‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬المجرّبين والأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬لترشيح‭ ‬اسم‭ ‬غير‭ ‬محترق

2019/12/18 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لنائب‭ ‬عراقي‭ ‬دين‭ ‬بتقاضي‭ ‬رشوة‭ ‬خلال‭ ‬كمين‭ ‬محكم بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قطع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الطريق‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬تأييد‭ ‬اية‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬تقلدت‭ ‬مناصب‭ ‬سابقة‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬حيثشارفت‭ ‬المهلة‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬اركان‭ ‬اولها‭ ‬اوقفوا‭ ‬الاغتيالات‭ ‬والثانية‭ […]

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