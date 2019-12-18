2019/12/18 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السجن ست سنوات لنائب عراقي دين بتقاضي رشوة خلال كمين محكم بغداد-عبدالحسين غزال قطع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الطريق امس عن تأييد اية شخصية سياسية تقلدت مناصب سابقة للتقدم في الترشح لمنصب رئيس الحكومة ، حيثشارفت المهلة الدستورية على الانتهاء ، وقال الصدر في تغريدة من اربعة اركان اولها اوقفوا الاغتيالات والثانية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يقطع الطريق على المجرّبين والأنظار تتجه لترشيح اسم غير محترق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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