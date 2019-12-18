تقاعد الكفاءات في قوانين ترقيعية

2019/12/18 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ما‭ ‬جرى‭ ‬فعله‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد،‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬سن‭ ‬الاحالة‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬الى‭ ‬ستين‭ ‬عاماً‭ ‬للرجال‭ ‬وثمانية‭ ‬وخمسين‭ ‬عاماً‭ ‬للنساء،‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة،انساق‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬انساق‭ ‬كحاطب‭ ‬ليل‭ .‬ في‭ ‬العالم‭ ‬يجري‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ودول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬وستين‭ ‬عاماً‭ ‬ولدى‭ […]

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