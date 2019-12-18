تعرف على تشكيلة نادي ريال مدريد في الكلاسيكو

2019/12/18 | 01:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكابتن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب الكامب نو، والتي تم تأجيلها من الجولة العاشر لبطولة الدوري الإسباني.ويسعى ريال مدريد للانفراد في صدارة الترتيب عبر الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب الكامب نو، وذلك كون الفريقين يتربعان على صدارة […]

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